الأمير عبدالعزيز بن سلمان: لدينا قدر كبير من اليورانيوم سنستغله.. وقريباً سنطلق استراتيجية للطاقة

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تملك كميات كبيرة من موارد اليورانيوم، وستستغلها تجاريا بالشكل الأمثل وستقوم بتطويرها وتصنيعها، وذلك بالاستعانة بعدد من الشركاء.
وأضاف، خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد اليوم (الأربعاء) في الرياض، أن المملكة ستطلق قريبا استراتيجية الطاقة، كما تعتزم إطلاق نظام عطاءات للاحتياطيات الجديدة من المعادن في إطار قانونها الجديد للتعدين، مؤكدًا أن هناك توقعات بارتفاع الطلب على الليثيوم إلى 600%.
وأبان أن المملكة ستؤسس وحدة تابعة لشركة معادن تستثمر في الخارج، لافتا إلى أن برنامج التوطين سيضمن استثمارات بقيمة 2.8 تريليون ريال بحلول 2030. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المملكة ستكون القائدة في قطاع الطاقة العالمي كما أنها جادة في إنتاج الهيدروجين، لافتا إلى أن المملكة يمكن أن تكون أرخص منتِج للهيدروجين، فضلا عن أن التكنولوجيات الجديدة ستجعل إنتاج الهيدروجين أكثر كفاءة وأكثر مراعاة للبيئة.
فيديو | #وزير_الطاقة: لدينا قدر كبير من اليورانيوم لا بد من استثماره#الإخبارية#مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/fuLhaGF9YH
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 12, 2022