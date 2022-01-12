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جديد المحليات > تركي آل الشيخ يوضح تفاصيل “ليلة المعازيم” لفنان العرب محمد عبده
12/01/2022   2:05 م

تركي آل الشيخ يوضح تفاصيل “ليلة المعازيم” لفنان العرب محمد عبده

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن حفل فنان العرب محمد عبده، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، سيكون تحت اسم “ليلة المعازيم”.

وأوضح آل الشيخ أن هذا الحفل سيكون فريدًا من نوعه، لافتًا إلى أنه سيتضمن أنشطة ومفاجآت لم يتم إجراء مثيلها لفنان آخر من قبل.

وأشار إلى أن تذاكر الحفل قد تسبب العديد من المشاكل للبعض، معربًا عن حزنه لعدم حضوره بسبب ظروف سفره خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.

ونشر عبر حسابه في “تويتر” مقطعًا ترويجيًا للحفل وموعده، ومكانه على مسرح محمد عبده بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى المناطق الـ14 بموسم الرياض.

تركي آل الشيخ يوضح تفاصيل “ليلة المعازيم” لفنان العرب محمد عبده

جديد المحليات
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