تعليم الخرج يستعد لعودة آمنة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

الإعلام والاتصال/ فواز الجليفي :
بدأت إدارة التعليم في محافظة الخرج استعداداتها؛ للعودة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائي، ورياض الأطفال. ويأتي ذلك استكمالاً لخطة وزارة التعليم التي أعلنتها بهذا الشأن، وتهدف هذه الجهود إلى تهيئة المجتمع، ومنسوبي التعليم، والأسر، والطلاب والطالبات لعودة حضورية آمنة.
وفي هذا الجانب وجه مدير التعليم في محافظة الخرج، د. خالد بن عبدالله العتيبي، الأقسام المعنية في الإدارة، ومدارس المرحلة الابتدائية للاستعداد لهذه العودة – كلٌ فيما يخصه – مع ضرورة العمل على متابعة جاهزية المدارس للعودة الحضورية، و تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعمل وفق النماذج التشغيلية المرسلة للمدارس. مؤكدا في ذات الوقت على مديري ومديرات المدارس بضرورة الرفع باحتياجاتهم إلى الأقسام المعنية في الإدارة، ومكاتب التعليم؛ وأوضح مدير التعليم أن الأسر شريك استراتيجي في تهيئة الطلبة للعودة لمقاعد الدراسة الحضورية بشكل سلسل ، مبينا أن العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا تتطلب التضامن التام بين الإدارة بجميع قطاعاتها والمجتمع والأسر في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ونجاح الجهود مرهون بتعاون الجميع في هذا الجانب.
من جانب آخر تعكف الإدارات والأقسام المعنية بتشكيل اللجان وإعداد الخطط الإجرائية واتخاذ كافة جاهزيتها للزيارات الميدانية ومتابعة سير العمل مع بدء الدراسة الحضورية مع مطلع الأسبوع القادم.
في حين تعمل إدارة الإعلام والاتصال لاطلاق حملة تشمل عدد من المواد الإعلامية بالتعاون مع عدد من الأقسام المعنية وبث الرسائل الاتصالية التي تهدف إلى تهيئة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأسر للعودة ، بعد انقطاع عامين عن الدراسة الحضورية.