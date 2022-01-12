مدير تعليم الخرج يجتمع بلجنة العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في قطاعي البنين و البنات

الإعلام والاتصال _ فاطمة العثمان :
عقد مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم الأربعاء اجتماعاً بأعضاء وعضوات لجنة العودة الحضورية بحضور مساعدي مدير التعليم المساعد للشؤون التعليمية – بنين – الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي ، المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ : علي بن مهدي آل رشيد ، المساعد للشؤون التعليمية – بنات – الأستاذة : شادية بنت سعيد القحطاني ؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتفقد جاهزية المدارس، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.
افتتح الاجتماع بكلمة مدير التعليم رفع فيها شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها المتواصل واهتمامها بالتعليم، كما قدم شكره لوزارة التعليم نظير جهودها الحثيثة في كافة المجالات لتحقيق تعليم متوازن طموح وعودة آمنة لجميع منسوبيها.
وأكدّ العتيبي في كلمته على بذل كافة الجهود بما يكفل العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وجاهزية مكتملة للبيئة التعليمية، وتكاتف وتكامل الجهود بين الأقسام المعنية والمدارس كما شدّد على محكات جوهرية وهامة لضمان العودة الآمنة والجاذبة.
تخلل الاجتماع مداخلات من رؤساء ورئيسات الأقسام ومناقشات تساعد في رسم الخطط التشغيلية وتطبيق الأدلة التشغيلية المنصوص عليها من وزارة التعليم.
في ختام الاجتماع أقرّت اللجنة عدداً من التوصيات التي تضمن عودة آمنة وجاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس.