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جديد المحليات > بالفيديو.. تعرف على مساعدتك الافتراضية “مها” من البريد السعودي “سبل”
12/01/2022   5:01 م

بالفيديو.. تعرف على مساعدتك الافتراضية “مها” من البريد السعودي “سبل”

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كشف البريد السعودي (سبل)، عن وجود مساعدة افتراضية، يمكنها مساعدة المستخدمين لإنجاز ما يريدون من أعمال، لتوفير الوقت والجهد والإجابة عن الاستفسارات.

وأشار “سبل”، عبر مقطع مصور نشره على حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أن المساعدة الافتراضية وتدعى “مها” موجودة لمساعدة المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبريد السعودي، وكذلك عبر الواتساب والتطبيق.

وتستطيع “مها” مساعدة المستخدمين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، في تتبع الشحنات، والعنوان الوطني، وإصدار إثبات العنوان، والرد على الاستفسارات بخيارات صوتية وكتابية، وغيرها من الخدمات. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تعرف على مساعدتك الافتراضية “مها” من البريد السعودي “سبل”

جديد المحليات
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