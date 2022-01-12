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جديد المحليات > الخريف: 1.3 تريليون دولار قيمة ثروات التعدين بالمملكة.. والرخص الصادرة خلال سنة تعادل الموجودة منذ بدء التعدين
12/01/2022   5:01 م

الخريف: 1.3 تريليون دولار قيمة ثروات التعدين بالمملكة.. والرخص الصادرة خلال سنة تعادل الموجودة منذ بدء التعدين

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أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن حجم الرخص الصادرة خلال سنة منذ إطلاق نظام الاستثمار التعديني، يعادل حجم الرخص الموجودة منذ بدء التعدين في المملكة.

وأضاف في حديث لقناة “الإخبارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض تحت عنوان “مستقبل المعادن”، اليوم (الأربعاء)، أن الثروات الطبيعية في المملكة كبيرة، وأن هناك مساعي للاستفادة منها ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن قيمة الثروات التعدينية بالمملكة تبلغ قرابة 1.3 تريليون دولار، مبينًا أن هذه الثروات تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي للمملكة، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.

الخريف: 1.3 تريليون دولار قيمة ثروات التعدين بالمملكة.. والرخص الصادرة خلال سنة تعادل الموجودة منذ بدء التعدين

جديد المحليات
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