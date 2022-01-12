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جديد المحليات > جدول فعاليات موسم الرياض اليوم الأربعاء
12/01/2022   5:02 م

جدول فعاليات موسم الرياض اليوم الأربعاء

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تزخر فعاليات موسم الرياض، اليوم (الأربعاء)، بأنشطة وعروض ترفيهية وفنية ثابتة وجوالة، فضلا عن ألعاب حماسية بمغامرات وتحديات ممتعة.

كما تتواصل بعض الفعاليات في منطقة البوليفارد منها تجربة متاهة الكريستال، وتجربة عالم الديناصورات، ومسرح العندليب “حبيبتي من تكون”، وسيرك “دو جلاس”، ومسرح كوكب الشرق “رحلة الشرق”.

يذكر أن منطقة نبض الرياض تقدم عروضًا فنية وترفيهية، وأخرى ثلاثية الأبعاد وفلكلورية، كما تستضيف المناطق الأخرى أنشطة عديدة ومتنوعة، وسوف يستمر موسم الرياض في تقديم فعالياته حتى مارس المقبل.

صور

وفق “أخبار 24”.

جدول فعاليات موسم الرياض اليوم الأربعاء

جديد المحليات
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