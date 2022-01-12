لم تقف أمام طموحه.. تكليف موظف من ذوي الإعاقة رئيسًا للجنة تطوير خدمات ذات الفئة في الخطوط السعودية

كشف المواطن حسن الزهراني عن أن إعاقته لم تقف أمام طموحه، واستمراره في العمل موظفًا في الخطوط السعودية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وقال الزهراني لـ”أخبار 24” إن شركة الخطوط السعودية أصدرت قرارًا بتكليفه رئيسًا للجنة تطوير خدمات ذوي الإعاقة بجانب مهمته الرئيسية مشرفًا تنفيذيًا في المطار.
وأوضح أنه بالرغم من إعاقته والصعوبات التي واجهته فإنه استطاع أن يثبت نفسه من خلال وظيفته لدى الشركة منذ عام 2004م.
وبين أنه التحق بالوظيفة من باب صغير، ولكن بإرادته استطاع التدرج فيها ليصل إلى ما هو عليه الآن، مضيفاً أن قرار تكليفه رئيسًا للجنة تطوير خدمات ذوي الإعاقة جاء لكونه من هذه الفئة وهو أكثر من يتفهم احتياجاتهم.
ووعد الزهراني ذوي الإعاقة بأنه سيساهم بإيجاد خدمات تضمن رفاهيتهم منذ وصولهم من باب المطار وحتى باب الطائرة، مؤكدا أن لديه خططا لتطوير بيئة المطار لخدمة هذه الفئة ومنحها التسهيلات التي تستحقها.
وأشار إلى أنهم سيتكفلون بتوفير الخدمات لجميع فئات ذوي الإعاقة، وستشمل (من هم على كراسي متحركة، والصم والبكم، والكفيفين، وأصحاب متلازمة داون، ومن لديهم فرط بالحركة).
ولفت إلى أن هذا التطوير سيوفر الراحة النفسية داخل بيئة المطار لذوي الإعاقة، وسيعطيهم الشعور بأن هناك من يسعى لخدمتهم وراحتهم.