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جديد المحليات > بعد قضائهم مدة الحجر الصحي.. مئات الزوار من إندونيسيا يصطفون في طوابير استعدادًا لدخول المسجد النبوي (فيديو)
12/01/2022   10:34 م

بعد قضائهم مدة الحجر الصحي.. مئات الزوار من إندونيسيا يصطفون في طوابير استعدادًا لدخول المسجد النبوي (فيديو)

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توجهت الدفعة الأولى من المعتمرين الإندونيسيين، اليوم (الأربعاء)، إلى المسجد النبوي بعد وصولهم إلى المدينة المنورة.

وكانت الدفعة الأولى من معتمري إندونيسيا وصلت إلى المدينة المنورة بعد قضائها مدة الحجر الصحي.

ونشر سفير المملكة لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، مقطع فيديو يظهر اصطفاف الآلاف من المواطنين الإندونيسيين استعدادًا لدخولهم إلى المسجد النبوي. وفق “أخبار 24”.

بعد قضائهم مدة الحجر الصحي.. مئات الزوار من إندونيسيا يصطفون في طوابير استعدادًا لدخول المسجد النبوي (فيديو)

جديد المحليات
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