الأمير عبدالعزيز بن طلال يطلق “المدونة العربية للتنمية المستدامة”

أطلق رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، “المدونة العربية للتنمية المستدامة: منظومة القيم والسلوكيات والمهارات”، و”نموذج التعليم التفاعلي.. تحويل عالمنا”.
وأوضح الأمير عبدالعزيز أن مبادرة “المدونة العربية للتنمية المستدامة” التي صدرت عام 2020م شَكّلت خطوة مفصلية في مواكبة العمل التنموي المستدام بمفهومه الثلاثي المتكامل القائم على النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.
ودعا إلى الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة وإعادة النظر في السلوكيات التي تعيق استدامة التنمية وتهدر الموارد، وتوظيف المعارف والمهارات والقدرات للتعامل مع التحديات التنموية.
بدوره نوّه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، السفير خليل الذوادي، إلى أن “المدونة العربية للتنمية المستدامة” بمثابة إسهام فكري عربي يبلور منظومة متكاملة من القيم الإنسانية والسلوكية والمهارية التي تضبط العملية التنموية حتى تؤتي ثمارها على نحو مستدام.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي عُقِدَت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، ونظمتها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الاحتفالية تكريم رواد العمل التنموي العربي، ومن بينهم الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز، وتسلم الدرع الأمير عبدالعزيز بن طلال، وتكريم رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، وكذلك تكريم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج.