أعلنت شركة “أرامكو السعودية” عن توسيع وجودها العالمي في مجالات التكرير والتسويق والكيميائيات من خلال استثمارات في قطاعات التكرير، ومبيعات الجملة، وتسويق وقود الطائرات في بولندا.
ووافقت الشركة على الاستحواذ على حصص ملكية بنسبة 30% في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و100% في تجارة الجملة المرتبطة بها، و50% في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات مع شركة (بي بي).
وستتم عمليات الاستحواذ من شركة التكرير وبيع الوقود البولندية “بي كي إن أورلن” بعد اندماجها المقترح مع شركة “غروبا لوتوس”، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية، بما في ذلك موافقة المفوضية الأوروبية. وفق “أخبار 24”.
وستسهم هذه الاستثمارات في توسيع نطاق وجود أرامكو في مجالات التكرير والتسويق الأوروبية، وزيادة صادراتها من النفط الخام إلى بولندا.
ووقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع كلٍّ من: “بي كي إن أورلن”, والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)؛ لاستكشاف فرص مشتركة في بولندا وأماكن أخرى في وسط وشرق أوروبا. كما وقعت مذكرة تفاهم أخرى مع “بي كي إن أورلن” تركز على استكشاف الفرص المحتملة في مجال البحث والتطوير.