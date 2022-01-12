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جديد المحليات > وزير الطاقة: ولي العهد مهتم بالمحتوى المحلي.. وطموحنا وصول نسبة التوطين في قطاع الطاقة إلى 75%
12/01/2022   10:34 م

وزير الطاقة: ولي العهد مهتم بالمحتوى المحلي.. وطموحنا وصول نسبة التوطين في قطاع الطاقة إلى 75%

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهتم بالمحتوى المحلي، مبينًا أن المملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، كما أن لديها طموحًا في قطاع الطاقة للوصول بالتوطين إلى 75% بحلول عام 2030م.

وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، اليوم (الأربعاء)، أن تحول الطاقة يجب أن يكون محكومًا بعدة محاور، هي: ضمان أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية والازدهار لمساعدة الشعوب، بالإضافة إلى التغير المناخي.

وأشار إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يمكّننا من مواصلة إنتاج المواد الهيدروكربونية وتصديرها والاستفادة منها ماليًا، وتصنيع مواد مشتقة منها. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن القلق العالمي سينتقل من مخاوف خاصة بالمصادر التقليدية إلى مخاوف تتعلق بمصادر طاقة أخرى مرتبطة بمدى توفر هذه المعادن، ثم التحول من مشكلة أمن طاقة متعلقة بالبترول والمصادر التقليدية إلى مشكلة أخرى دون أي منهجية أو تفكير في الحلول بشكل صحيح.

وزير الطاقة: ولي العهد مهتم بالمحتوى المحلي.. وطموحنا وصول نسبة التوطين في قطاع الطاقة إلى 75%

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