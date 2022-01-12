نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير الاستثمار: بنينا أفضل المدن الصناعية في العالم في “الجبيل وينبع” منذ سبعينات القرن الماضي
12/01/2022   10:34 م

وزير الاستثمار: بنينا أفضل المدن الصناعية في العالم في “الجبيل وينبع” منذ سبعينات القرن الماضي

+ = -
235

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم (الأربعاء)، أن قطاع التعدين يسهم حاليًا بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك 3 مرات بحلول عام 2030.

وأوضح، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر التعدين الدولي، أنه تم إصدار 75 رخصة استكشاف جديدة، بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير في العام الماضي.

وأشار إلى أنه تم بناء أفضل المدن الصناعية في العالم في “الجبيل وينبع” منذ سبعينات القرن الماضي، مبينًا أنه منذ ذلك الوقت زاد توسع البنى التحتية في المملكة، وتم إطلاق برامج “وعد الشمال” و”رأس الخير” لخدمة وتطوير قطاع التعدين. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن المملكة عملت على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات، لافتًا إلى أن المملكة عززت جودة البيانات الجيولوجية وتوافرها من خلال العديد من المبادرات، بهدف تسريع أنشطة الاستكشاف الجيولوجي وجذب الاستثمارات.

وزير الاستثمار: بنينا أفضل المدن الصناعية في العالم في “الجبيل وينبع” منذ سبعينات القرن الماضي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193659.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.