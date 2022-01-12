وزير الاستثمار: بنينا أفضل المدن الصناعية في العالم في “الجبيل وينبع” منذ سبعينات القرن الماضي

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم (الأربعاء)، أن قطاع التعدين يسهم حاليًا بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك 3 مرات بحلول عام 2030.
وأوضح، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر التعدين الدولي، أنه تم إصدار 75 رخصة استكشاف جديدة، بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير في العام الماضي.
وأشار إلى أنه تم بناء أفضل المدن الصناعية في العالم في “الجبيل وينبع” منذ سبعينات القرن الماضي، مبينًا أنه منذ ذلك الوقت زاد توسع البنى التحتية في المملكة، وتم إطلاق برامج “وعد الشمال” و”رأس الخير” لخدمة وتطوير قطاع التعدين. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المملكة عملت على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات، لافتًا إلى أن المملكة عززت جودة البيانات الجيولوجية وتوافرها من خلال العديد من المبادرات، بهدف تسريع أنشطة الاستكشاف الجيولوجي وجذب الاستثمارات.