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جديد المحليات > كيف يمكن التمييز بين أعراض الزكام والحساسية؟.. “سعود الطبية” توضح
13/01/2022   8:48 ص

كيف يمكن التمييز بين أعراض الزكام والحساسية؟.. “سعود الطبية” توضح

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن كيفية التمييز بين أعراض الزكام والحساسية حتى يمكن الحصول على العلاج المناسب.

وأوضحت المدينة، أن أعراض الزكام تشمل التهاب الحلق والسعال، واحتقان الأنف وانسداده، والإصابة بالحمى المُنخفضة، وكذلك العطاس والصداع الخفيف، والشعور ببعض الآلام الطفيفة وإفرازات الأنف.

ونوهت إلى أن أعراض الحساسية تتضمن العطاس وحكة الأنف والعين، والتهاب الأنف التحسسي، والإصابة بالتهاب الملتحمة، والاحمرار وسيلان الأنف، ودمع العينين، والإصابة بالانتفاخ سواء في العينين أو الأنف أو الفم، واحمرار البشرة وتشققها وجفافها.

الحساسية والزكام

وفق “أخبار 24”.

كيف يمكن التمييز بين أعراض الزكام والحساسية؟.. “سعود الطبية” توضح

جديد المحليات
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