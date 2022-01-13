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جديد المحليات > استشاري يرد على مقولة “الاكتئاب قلة إيمان ومن أسباب غضب الله”
13/01/2022   8:46 ص

استشاري يرد على مقولة “الاكتئاب قلة إيمان ومن أسباب غضب الله”

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رد استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور صفوق العنزي عن الادعاء الذي يقول إن الاكتئاب سببه قلة الإيمان، وإنه أحد أسباب غضب الله على الشخص.

وقال العنزي إن الاكتئاب لا يعني قلة الإيمان أو أن الشخص مغضوب عليه من ربه أو أنه ضعيف الشخصية، مبيناً أن الاكتئاب مرض مثل الضغط أو السكر يحتاج إلى العلاج والمتابعة.

وأضاف أن الأعراض الاكتئابية تأتي لأناس كثيرين جداً؛ نتيجة ضغوط الحياة ومجاهدة الناس ولقمة العيش والأبناء وتربيتهم وأسباب أخرى كثيرة، لافتاً إلى أنه من الخطأ انتقاد الشخص المكتئب أو معايرته أو تثبيطه. وفق “أخبار 24”.

استشاري يرد على مقولة “الاكتئاب قلة إيمان ومن أسباب غضب الله”

جديد المحليات
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