هل يجوز للأم أن تكتب لبناتها كل ما تملك وتحرم أخواتها من الميراث؟.. الشيخ “المري” يرد

رد المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، على استفسار حول حكم كتابة الأم كل أموالها لبناتها في حياتها دون أن تترك شيئاً لبقية الورثة.
وقال المري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجوز لمن كانت أموالها قليلة أن تُقسم أموالها بعدل بين بناتها من باب “العطية” وليس الميراث.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه لا ينبغي لها تقسيم الأموال في حياتها لحرمان بقية الورثة بمن فيهم أخواتها، كما لا يجوز لها أن توصي بذلك بعد موتها.
هل يجوز للأم أن تكتب لبناتها كل ما تملك وليس لديها ولد لكن لديها أخوة وأخوات؟
الشيخ علي بن صالح المري يجيب#يستفتونك#الرسالةhttps://t.co/ASIX16qtGX pic.twitter.com/wQa8DTfyqR
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 12, 2022