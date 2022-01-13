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رياضة > بالفيديو والصور.. ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة
13/01/2022   8:48 ص

بالفيديو والصور.. ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

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تأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي النسخة الجارية من بطولة السوبر الإسباني، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعته مساء يوم (الأربعاء) بنظيره برشلونة.

وتقدم ريال مدريد بعد مرور (25) دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه فينيسيوس جونيور قبل أن يتعادل لوك دي يونغ في الدقيقة (41).

وعاد ريال مدريد للتقدم مرة أخرى بعد مرور (72) عن طريق لاعبه كريم بنزيما ثم تعادل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة (83).

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين مع انتهاء المباراة في شوطها الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق؛ حيث سجلّ فالفيردي الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة (98).وفق “أخبار 24”.

وينتظر ريال مدريد بعد تأهله للنهائي الفائز من مباراة اليوم (الخميس)، التي ستجمع أتليتك بيلباو بنظيره أتليتكو مدريد ضمن منافسات الدور ذاته من البطولة.

ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

بالفيديو والصور.. ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مُثيرة أمام برشلونة

رياضة
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