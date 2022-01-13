بالفيديو.. بعد تشخيص حالتها بالصداع بأحد المراكز الخاصة.. استشاري يروي قصة إنقاذ حياة فتاة من نزيف بالدماغ

روى استشاري جراحة مخ وأعصاب بمستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم قصة إنقاذه فتاة من نزيف داخلي وموت محقق.
وأوضح الدكتور عبد الله الخميس، خلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الفتاة كان لديها صداع متواصل في الرأس وذهبت لمركز خاص، ولكن لم يتم تشخيص حالتها بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن الفتاة “20 عاما” بعد عودتها إلى المنزل أصيبت بشلل نصفي واستفراغ دائم، حيث تم نقلها إلى المستشفى.وفق “أخبار 24”.
وبين أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين وجود نزيف كبير في الدماغ، وعلى الفور تم اتخاذ قرار بإجراء عملية عاجلة لها، وتم تحويلها من الطوارئ إلى غرفة العمليات ونجحوا في إيقاف النزيف.
فيديو | بسبب صداع في الرأس.. استشاري جراحة المخ والأعصاب د. عبد الله الخميس ينقذ فتاة من نزيف داخلي وموت محقق#الراصد pic.twitter.com/TLBzTShcpX
— الراصد (@alraasd) January 12, 2022