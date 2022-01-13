نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. بعد تشخيص حالتها بالصداع بأحد المراكز الخاصة.. استشاري يروي قصة إنقاذ حياة فتاة من نزيف بالدماغ
13/01/2022   8:47 ص

بالفيديو.. بعد تشخيص حالتها بالصداع بأحد المراكز الخاصة.. استشاري يروي قصة إنقاذ حياة فتاة من نزيف بالدماغ

+ = -
417

روى استشاري جراحة مخ وأعصاب بمستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم قصة إنقاذه فتاة من نزيف داخلي وموت محقق.

وأوضح الدكتور عبد الله الخميس، خلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الفتاة كان لديها صداع متواصل في الرأس وذهبت لمركز خاص، ولكن لم يتم تشخيص حالتها بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن الفتاة “20 عاما” بعد عودتها إلى المنزل أصيبت بشلل نصفي واستفراغ دائم، حيث تم نقلها إلى المستشفى.وفق “أخبار 24”.

وبين أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين وجود نزيف كبير في الدماغ، وعلى الفور تم اتخاذ قرار بإجراء عملية عاجلة لها، وتم تحويلها من الطوارئ إلى غرفة العمليات ونجحوا في إيقاف النزيف.

بالفيديو.. بعد تشخيص حالتها بالصداع بأحد المراكز الخاصة.. استشاري يروي قصة إنقاذ حياة فتاة من نزيف بالدماغ

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193694.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.