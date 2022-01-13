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جديد المحليات > يضم 700 سيدة.. مواطنة تؤسس أكبر فريق نسائي لممارسة المشي في المملكة
13/01/2022   8:47 ص

يضم 700 سيدة.. مواطنة تؤسس أكبر فريق نسائي لممارسة المشي في المملكة

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أسست سيدة سعودية في الجبيل الصناعية أكبر فريق نسائي لممارسة رياضة المشي في المملكة، يضم 700 سيدة.

وأسهمت رياضة المشي في تخفيف أوزان 70% من المنضمات إلى الفريق، وتعافى 15% منهن من أمراض مزمنة كنّ يعانين منها.

من جهتها، أوضحت مؤسسة الفريق عبير الدايل، في حديثها لقناة “العربية”، أن الدافع الأكبر لتأسيس الفريق كون منطقة الجبيل مهيأة لممارسة جميع الأنشطة الرياضية في الشواطئ والأحياء والمنتزهات.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الفريق قدم خلال 4 سنوات أكثر من 100 مبادرة في التوعية الصحية.

يضم 700 سيدة.. مواطنة تؤسس أكبر فريق نسائي لممارسة المشي في المملكة

جديد المحليات
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