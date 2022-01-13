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جديد المحليات > بالفيديو.. بعد مناشدة للملك سلمان .. إخلاء جوي للطفل “براك حسين” من الكويت إلى المملكة لعلاجه بالرياض
13/01/2022   1:31 م

بالفيديو.. بعد مناشدة للملك سلمان .. إخلاء جوي للطفل “براك حسين” من الكويت إلى المملكة لعلاجه بالرياض

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استقبلت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، خلال الساعات الماضية، الطفل “براك حسين”، وذلك استجابة للمناشدات التي وجهها والده لشعب المملكة ولخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وعبر والد الطفل عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين بعد ما تم إخلاؤه جويا من الكويت إلى المملكة، والسماح بعلاجه في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية .

وتستعد الفرق الطبية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، وفقا لـ”العربية”، لإخضاع الطفل للفحوصات، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة له.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن والد الطفل أوضح، في وقت سابق، أن نجله يعاني من انحناء وضغط العمود الفقري على الشريان الرئوي مما يعرض حياته للخطر.

بالفيديو.. بعد مناشدة للملك سلمان .. إخلاء جوي للطفل “براك حسين” من الكويت إلى المملكة لعلاجه بالرياض

جديد المحليات
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