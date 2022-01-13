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جديد المحليات > صورة عفوية للملك فهد وهو يحتضن الأمير فهد بن منصور بن ناصر في صغره
13/01/2022   1:30 م

صورة عفوية للملك فهد وهو يحتضن الأمير فهد بن منصور بن ناصر في صغره

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، صورة تجمع الملك الراحل مع الأمير فهد بن منصور بن ناصر.

وأظهرت الصورة، بعضاً من مشاعر الأبوة والحنان للملك فهد خلال احتضانه الأمير فهد بن منصور بن ناصر في مرحلة الطفولة.

وعلق حساب الملك فهد على الصورة، مشيراً إلى أن الصورة عفوية التقطت للملك فهد في خلوته الخاصة وهو يحتضن بكل الحب والحنان الأمير فهد بن منصور بن ناصر. وفق “أخبار 24”.

صورة عفوية للملك فهد وهو يحتضن الأمير فهد بن منصور بن ناصر في صغره

جديد المحليات
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