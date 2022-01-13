منها مناقشة استئجار الدولة للعقار وإخلائه.. تعرّف على جدول أعمال “الشورى” الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشورى الأسبوع المقبل جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، حيث تستعرض لجان المجلس المتخصصة تقاريرها ووجهات نظرها حيال الموضوعات التي أحيلت لها ودرستها.
وسيناقش المجلس خلال جلسات يوم (الإثنين) المقبل عدة تقارير منها، تقرير خاص بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وآخر حول مشروع نظام السياحة المعدَّل، بالإضافة إلى مقترح بشأن مشروع “الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين”.
ويصوت المجلس في نفس الجلسة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية التي وردت في وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، فيما تقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441/ 1442هـ.وفق “أخبار 24”.
وتقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال جلسة المجلس التي يعقدها المجلس (الثلاثاء) المقبل وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/ 1442هـ.
وتستعرض لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ، في حين تقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441/ 1442هـ.
وتُبدي لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، فيما تقدم لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها بشأن مقترح تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.