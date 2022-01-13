نجح استشاري وأستاذ مساعد طب وجراحة العيون في المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور محمود شويل، في إجراء أول عملية زراعة قرنية مع زراعة خلايا جذعية في مقدمة العين لطفلة وُلدت بعتامة خلقية بإحدى عينيها.
وقال الدكتور شويل لـ”أخبار 24″ إن الطفلة زرعت لها قرنية خلال عامها الأول ولكن للأسف فشلت العملية، إلا أنه بعد ذلك زرعت لها القرنية مع زراعة خلايا جذعية وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله تعالى.
وأوضح أن حالات زراعة الخلايا الجذعية تكون مفيدة للمرضى الذين يعانون من نقص في الخلايا الجذعية إما بسبب عيب خلقي منذ الولادة أو لأسباب طارئة كـالإصابات الحرارية أو الكيميائية للعين.
وأضاف أن المرضى الذين يعانون من مضاعفات السكري لن يستفيدوا من زراعة الخلايا الجذعية بسبب أن السكر يؤثر على شبكية العين، مشيراً إلى أنه لا يوجد علاج حالياً لشبكية العين عن طريق الخلايا الجذعية.