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جديد المحليات > بدءًا من السبت المقبل .. 1000 ريال غرامة عقوبة وضع الملابس على الأرض مباشرة بمحلات الغسيل
13/01/2022   5:02 م

بدءًا من السبت المقبل .. 1000 ريال غرامة عقوبة وضع الملابس على الأرض مباشرة بمحلات الغسيل

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نوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الخميس)، بقيمة غرامة مخالفة وضع الملابس على الأرض مباشرة في محلات غسيل الملابس.

وأوضحت الوزارة أن الغرامة تصل إلى 1000 ريال، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من بعد غد (السبت)، مؤكدة أن الغرامة ستتم مضاعفتها حال التكرار، مع التنبيه قبل إيقاع العقوبة، والسماح بتصحيح المخالفة.

يذكر أن يوم السبت المقبل سيشهد أيضا بدء مخالفة الأنشطة التجارية التي تخالف الاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مثل حظر وجود الكاميرات داخل محلات التزيين النسائي، ومنع استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.وفق “أخبار 24”.

بدءًا من السبت المقبل .. 1000 ريال غرامة عقوبة وضع الملابس على الأرض مباشرة بمحلات الغسيل

جديد المحليات
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