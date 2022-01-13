التأمينات الاجتماعية: الموافقة على خفض نسبة الاشتراكات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الخميس)، صدور الموافقة على تعديل نسب الاشتراكات في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، حيث تم اعتماد تخفيض نسب الاشتراك لتكون 1.5% من الأجر الخاضع للاشتراكات بدلاً من 2% يتحملها مناصفة كل من المشترك وصاحب العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير الحالي.
وأوضحت المؤسسة أن قرار خفض نسبة الاشتراك يأتي نتيجة للتقييم الدوري المستمر لالتزامات الصندوق والمنافع الممنوحة التي يقدمها النظام، حيث يستمر التقييم الدوري للنظام ومراجعة نسب الاشتراك وفق الآلية المعتمدة مما يعكس مرونة الإجراءات في تطوير وتحسين الأنظمة والتشريعات، مؤكدةً أن قرار خفض نسب الاشتراك لا يؤثر على مقدار التعويض المستحق لمستفيدي ساند سواءً الحاليين أو المستفيدين في المستقبل.
وأضافت أن نسب تحمل الاشتراكات الجديدة ستكون 0.75% على المشترك و0.75% على صاحب العمل، عوضاً عن 1% على المشترك و1% على صاحب العمل وستستمر آلية التحصيل كما كانت عليه في السابق.
ودعت المؤسسة عملاءها في حال وجود أي استفسار إلى مراجعة صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام ساند في بوابتها الإلكترونية أو التواصل مع قنوات العناية بالعملاء الرقمية المتعددة.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن نظام ساند يُطبق على عملاء المؤسسة من المواطنين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث أسهمت المؤسسة في حماية مشتركي “ساند” العاملين في سوق العمل البالغ عددهم حالياً أكثر من 2 مليون مشترك، ودعمهم بما مجموعه 12 مليار ريال منذ بداية تطبيق النظام عام 2014م، وذلك من خلال تقديم منفعة معاش التعطل عن العمل لأكثر من 288 ألف مستفيد، بالإضافة إلى دعم أكثر من 84 ألف منشأة، وأكثر من 477 ألف مشترك من العاملين في المنشآت المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا والذي تم بتوجيه من القيادة الكريمة بهدف الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، بمصروفات تجاوزت 6 مليارات ريال خلال تلك الفترة.