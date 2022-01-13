بعد تصريحات وزير الطاقة.. ما هي الكعكة الصفراء التي ستطورها المملكة؟

أكد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم أمس (الأربعاء)، أن المملكة ستطور “الكعكة الصفراء” خلال حديثه عن عزم المملكة استغلال كمية هائلة من موارد اليورانيوم بشكل تجاري.
وأثار ما قاله الوزير تساؤلات البعض عن ماهية “الكعكة الصفراء” التي ستطورها المملكة، فيما تشير وكالة الطاقة الذرية، إلى أن اسم “الكعكة الصفراء” يطلق على ركازة خام اليورانيوم، التي تصنع بعد إزالة الشوائب من اليورانيوم الخام، ولا تسبب خطرًا إشعاعيًا يذكر.
وتُعرف الوكالة عنصر اليورانيوم بأنه معدن يمكن العثور عليه في الصخور في جميع أنحاء العالم، ويحتوي على العديد من النظائر الطبيعية المنشأ، وهي أشكال من عنصر ما تختلف في كتلتها وخواصها الفيزيائية لكن لها الخصائص الكيميائية ذاتها.وفق “أخبار 24”.
ونوهت الوكالة بأنه يمكن استخدام بعض أنواع اليورانيوم التي تعرف بـ”اليورانيوم-235″ لإنتاج الطاقة عن طريق الانشطار، ويشكل هذا النوع من اليورانيوم قيمة 1% من اليورانيوم الموجود عالميًا.