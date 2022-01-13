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جديد المحليات > “الإحصاء”: ارتفاع أسعار الجملة خلال ديسمبر بنسبة 13%
13/01/2022   5:01 م

“الإحصاء”: ارتفاع أسعار الجملة خلال ديسمبر بنسبة 13%

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع أسعار الجملة لشهر ديسمبر 2021، بنسبة 13.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وأعلى من شهر نوفمبر الماضي إذ سجل 12.5%.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع المؤشر كان نتيجة لارتفاع السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 23.4%، إذ ارتفعت أسعار المواد الكيماوية الأساسية بنسبة 91.2%، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 28.9%.

وسجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة 8.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الفلزات القاعدية 23.9%، ومعدات وأجهزة الراديو والتليفزيون والاتصالات بنسبة 15.3%.

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وفق “أخبار 24”.

“الإحصاء”: ارتفاع أسعار الجملة خلال ديسمبر بنسبة 13%

جديد المحليات
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