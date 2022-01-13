عبدالرحمن بن مساعد يعلن الانتهاء من نص عمل وطني غير مسبوق بمشاركة 10 شعراء

أعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد، يوم أمس (الأربعاء)، الانتهاء من إعداد نص لعمل وطني كبير سيكون غير مسبوق في المملكة.
ولفت إلى أن العمل شارك فيه 10 شعراء، بينما تولى التلحين الملحن “سهم” والملحن “صادق الشاعر”، مضيفا أنه سيكشف عن تفاصيل هذا العمل فور الانتهاء تمامًا منه.
وعبر عن حماسته وسعادته وافتخاره بهذا العمل الوطني الذي أبدع جميع المشاركين فيه، سائلا الله عز وجل التوفيق في هذا الأمر.
فرغنا (فريق عمل كبير وأنا) من الإنتهاء من عمل نص لعمل وطني كبير أظن أنه سيكون غير مسبوق شارك فيه عشر شعراء ويلحنه ( سهم ) وصادق الشاعر .. سأترك التفاصيل لحين الإنتهاء تمامًا منه ..ما دعاني للتنويه عنه هو فرحي الشديد به وفخري وحماسي..فقد أبدع جميع المشاركين فيه
نسأل الله التوفيق🇸🇦
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 12, 2022
وفق “أخبار 24”.