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جديد المحليات > عبدالرحمن بن مساعد يعلن الانتهاء من نص عمل وطني غير مسبوق بمشاركة 10 شعراء
13/01/2022   5:01 م

عبدالرحمن بن مساعد يعلن الانتهاء من نص عمل وطني غير مسبوق بمشاركة 10 شعراء

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أعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد، يوم أمس (الأربعاء)، الانتهاء من إعداد نص لعمل وطني كبير سيكون غير مسبوق في المملكة.

ولفت إلى أن العمل شارك فيه 10 شعراء، بينما تولى التلحين الملحن “سهم” والملحن “صادق الشاعر”، مضيفا أنه سيكشف عن تفاصيل هذا العمل فور الانتهاء تمامًا منه.

وعبر عن حماسته وسعادته وافتخاره بهذا العمل الوطني الذي أبدع جميع المشاركين فيه، سائلا الله عز وجل التوفيق في هذا الأمر.

وفق “أخبار 24”.

عبدالرحمن بن مساعد يعلن الانتهاء من نص عمل وطني غير مسبوق بمشاركة 10 شعراء

جديد المحليات
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