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جديد المحليات > تغريدة لمأدبة عشاء سفير اليابان في المملكة تثير تساؤل مواطن ياباني وتدفع مغردين سعوديين للتفاعل
13/01/2022   5:01 م

تغريدة لمأدبة عشاء سفير اليابان في المملكة تثير تساؤل مواطن ياباني وتدفع مغردين سعوديين للتفاعل

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تفاعل السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي،مع سؤال طرحه أحد المتابعين له على حسابه بموقع “تويتر” بشأن كيفية تعلمه للغة العربية.

وجاء هذا السؤال بعدما نشر “”إيواي” تغريدة عن دعوته من قبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى مأدبة عشاء في قرية الطريف، بمناسبة انعقاد مؤتمر التعدين الدولي في الرياض.

وكعادته علق السفير الياباني على دعوته باللغة العربية الفصحى، ومرفقًا إحدى الصور الخاصة بالحدث، ما دفع أحد المتابعين الذين يتحدثون اليابانية إلى سؤاله عن كيفية تعلمه العربية، خاصة بعد محاولات عدة من جانبه باءت بالفشل.وفق “أخبار 24”.

وأجاب السفير الياباني أنه قد تعلم العربية في مصر قبل 3 أعوام، وبعد إجابة السفير عرض عدد من المغردين السعوديين تعليم المغرد الياباني اللغة العربية، مؤكدين على ترحبيهم به، وهو ما تفاعل معه المغرد بالامتنان وقبول دعوتهم.

تغريدة لمأدبة عشاء سفير اليابان في المملكة تثير تساؤل مواطن ياباني وتدفع مغردين سعوديين للتفاعل

جديد المحليات
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