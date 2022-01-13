قطان مستشاراً بالديوان الملكي ونقادي نائباً لوزير الاقتصاد.. صدور عدد من الأوامر الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، عددا من الأوامر الملكية تضمنت ما يلي:
– يعفى محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه.
– يعين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.
– يعين محمد بن فيصل بن جابر أبوساق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– يعين أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
-يعين الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.
– يعين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.وفق “أخبار 24”.
– يعين عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.
– يعين عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
– يعين سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.