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جديد المحليات > قطان مستشاراً بالديوان الملكي ونقادي نائباً لوزير الاقتصاد.. صدور عدد من الأوامر الملكية
13/01/2022   11:16 م

قطان مستشاراً بالديوان الملكي ونقادي نائباً لوزير الاقتصاد.. صدور عدد من الأوامر الملكية

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، عددا من الأوامر الملكية تضمنت ما يلي:

– يعفى محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه.

– يعين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.

– يعين محمد بن فيصل بن جابر أبوساق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

– يعين أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

-يعين الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.

– يعين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.وفق “أخبار 24”.

– يعين عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

– يعين عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

– يعين سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

قطان مستشاراً بالديوان الملكي ونقادي نائباً لوزير الاقتصاد.. صدور عدد من الأوامر الملكية

جديد المحليات
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