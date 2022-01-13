“الصحة” توضح نسب التنويم للمصابين بكورونا بحسب حالة التحصين

كشفت وزارة الصحة نسبة التنويم في المستشفيات للمصابين بفيروس كورونا “كوفيد 19” بحسب حالة التحصين.
وأشارت إلى أن احتمالية تنويم غير المحصن عند إصابته بكورونا أعلى بـ 260 ضعفاً مقارنة بالحاصل على الجرعة التنشيطية، وبـ 65 ضعفاً مقارنة بالحاصل على الجرعتين.
وبينت أن التنويم في المستشفيات بحسب التحصين لكل 100 ألف حالة تمثل في 12.75 شخص لغير المحصنين، مقابل 2.13 شخص لأصحاب الجرعة الواحدة، و0.59 شخص للحاصلين على جرعتين ومضى عليهما 6 أشهر، و0.19 شخص لمن أخذوا جرعتين ولم يمض عليهما 6 أشهر، و0.05 شخص لمن تلقوا الجرعة التنشيطية.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه عندما يزداد التحصين يقل التنويم؛ كون العلاقة بين الوضعين عكسية.
العلاقة بين التحصين والتنويم، علاقة عكسية -بفضل الله-
🔼يزداد التحصين.
🔽يقــل التنويـــم .
احمي نفسك من المضاعفات الخطيرة باللقاح. pic.twitter.com/f469TO7DEm
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 13, 2022