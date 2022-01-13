نائب وزير الصناعة: نراهن على شبابنا وفتياتنا ليقودوا قطاع التعدين

أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، أنه بحلول عام 2032 ستتمكن المملكة من إنتاج الذهب والنحاس بدون استخدام المياه، مبينًا أنه سيتم الاستفادة من المياه المحلاة والمعالجة في عمليات التعدين.
وأضاف، في كلمته خلال جلسة نقاشية بعنوان “جعل المستقبل ممكنا – توقعات 2032″، اليوم (الخميس)، أن الوزارة تراهن على الشباب والفتيات ليقودوا قطاع التعدين بالمملكة، لافتًا إلى أن الشباب والفتيات الموجودين اليوم سيكونون قادة في المملكة في المستقبل ومثالا يُحتذى به في العالم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك عوامل كثيرة يمكن من خلالها تحقيق قفزات هائلة في السنوات الـ 10 القادمة، بالإضافة إلى تقنيات كثيرة ستُستخدم في قطاع التعدين.
فيديو | نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين “خالد المديفر”:
نراهن على شبابنا وفتياتنا ليقودوا قطاع التعدين ليكونوا مثالا يحتذى به #مؤتمر_التعدين_الدولي#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/ppe8WGDIKv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2022