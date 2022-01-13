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جديد المحليات > “سكني” يمنح المواطنين أكثر من 180 ألف أرض سكنية العام الماضي
13/01/2022   11:14 م

“سكني” يمنح المواطنين أكثر من 180 ألف أرض سكنية العام الماضي

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أعلن برنامج سكني عن إصداره أكثر من 31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية خلال العام الماضي 2021م، لمستفيديه من الأسر السعودية عبر تطبيقه الإلكتروني للهواتف الذكية.

وأوضح أن مخططات الأراضي السكنية وصل عددها إلى 223 مخططاً، ووفرت أكثر من 180 ألف أرض سكنية في جميع مدن ومناطق المملكة.

وبين أن 55 من المخططات السكنية في منطقة الرياض، و19 في مكة المكرمة، و9 في المدينة المنورة، إلى جانب 18 في القصيم، و19 في الشرقية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن منطقة حائل ضمت 24 مخططاً ومثلها في منطقة عسير، بينما بلغت مخططات الحدود الشمالية 9 ، وكذلك 16 مخططاً في منطقة جازان، و7 مخططات في منطقة نجران، و8 في الباحة، و10 في الجوف، و5 في تبوك.

وأشار البرنامج إلى إمكانية إصداره العقود إلكترونياً ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة في جميع مدن ومناطق المملكة، ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة.

“سكني” يمنح المواطنين أكثر من 180 ألف أرض سكنية العام الماضي

جديد المحليات
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