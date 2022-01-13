وفق ضوابط جديدة.. عودة سُفر إفطار الصائمين في المسجد النبوي بعد عامين من توقفها

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن خطة إفطار الصائمين لشهر رمضان المقبل، وذلك بعد عامين من إيقافه بسبب الإجراءات الاحترازية لكورونا.
وأوضحت أنه سيتم تمكين القائمين على السُفر المصرح لهم من أماكنهم المخصصة في السابق، وتحديد الأعداد المناسبة بحسب الجائحة.
وأكدت الوكالة على ضرورة تعاقد مقدم الخدمة مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات، واختصار عدد الأشخاص على السجادة الواحدة إلى 5 في حال التباعد، و12 شخصاً في حال عدم التباعد. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الضوابط تتضمن الجلوس على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط، وتجديد البيانات من مقدم الخدمة بداية من شهر رجب.
خطة إفطار الصائمين في رمضان لعام ١٤٤٣هـ في المسجد النبوي .#الإجراءات_الاحترازية #المسجد_النبوي pic.twitter.com/0eblDsL1h0
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) January 13, 2022