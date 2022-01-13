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جديد المحليات > تخرج من بنسلفانيا وبدأ بالعمل مع “أرامكو”.. تعرّف على نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد
13/01/2022   11:14 م

تخرج من بنسلفانيا وبدأ بالعمل مع “أرامكو”.. تعرّف على نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمراً ملكياً بتعيين المهندس عمار بن محمد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط.

ونال نقادي بكالوريوس الاقتصاد من جامعة ولاية بنسلفانيا عام 2004، ومن ثم بدأ مسيرته العملية في شركة أرامكو السعودية.

وتبوأ النائب الجديد لوزير الاقتصاد والتخطيط العديد من الوظائف في القطاع الخاص، أبرزها مدير العمليات في مجموعة باسمح للتجارة والصناعة، ومدير تسويق في شركة قودي السعودية لتسويق المنتجات المحدودة. وفق “أخبار 24”.

أما وظيفته الأخيرة فكانت في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكيا في السعودية والبحرين.

تخرج من بنسلفانيا وبدأ بالعمل مع “أرامكو”.. تعرّف على نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد

جديد المحليات
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