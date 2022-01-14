استشاري يرد على مقولة “اصبر حتى يسقط شعرك كاملاً ثم ازرع”.. ويوضح التصرف الصحيح

رد استشاري زراعة الشعر، الدكتور أحمد التركي، على ما يتردد حول ضرورة أن يصبر من يعانون من تساقط الشعر حتى يصلوا لمرحلة الصلع ثم يقوموا بعملية الزراعة.
وقال التركي، إن هذا الأمر خاطئ ويجب على من يعانون من تساقط الشعر سرعة معالجة الصلع وعدم الانتظار حتى ينتهي الشعر تماماً، مشيراً إلى أن علاج الصلع هو علاج دائم؛ كونه مرضاً ولا يمكن تركه دون علاج.
ولفت إلى أن الأهم من زراعة الشعر هو وقف مشكلة الصلع، مبيناً أن أدوية “المينوكسيديل” و”البروبيشيا” و”الفيناسترايد” لا يوجد غيرها، وباقي الأشياء الأخرى مثل البلازما هي عوامل مساعدة فقط وليست أولوية.
لا تتنتظر حتى يطيح شعرك بالكامل حتى تعالج او تعمل #زراعة_الشعر pic.twitter.com/rLwzkfoVpT
— د أحمد التركي DR Ahmed Alturki (@Dr_AhmedAlturki) January 10, 2022
وفق “أخبار 24”.