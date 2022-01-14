المسحل: حتى الآن لم يتأهل “الأخضر” إلى المونديال.. وأمامنا نهائي سابع أمام عمان

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن المنتخب الوطني لم يضمن التأهل رسميًا لكأس العالم 2022 بقطر حتى الآن، لافتا إلى أن كل مباراة تعد نهائياً حتى نضمن الوصول إلى المونديال.
وقال المسحل في تصريحات لـ” الرياضية”: “خضنا 6 نهائيات ولا يزال أمامنا نهائي سابع أمام عمان، وننظر لكل مباراة على حدة ولم نحقق أي شيء حتى الآن”.
وأضاف: “متصدرون، لكن حتى هذا لا يعني شيئا اذا لم نحقق الإنجاز الذي نسعى له، وبعد أن ننتهي من النهائي السابع سنركز في الخطوة التالية”.
وأتم المسحل: “كل ما يحتاجه المنتخب الوطني موجود وميسر والأمور جيدة وعدد كثير من المصابين سيكونون متاحين خلال المرحلة المقبلة”.