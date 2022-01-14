تربوية تتحدث عن “الفاقد التعليمي” للطلاب خلال التعليم عن بُعد.. وأكثر المراحل المتأثرة

تحدثت التربوية المُتخصصة في الطفولة، الدكتورة داليا الدهلوي، عن الفاقد التعليمي للطلاب خلال فترة “التعليم عن بُعد” بسبب جائحة “كورونا”، وأكثر المراحل التعليمية التي تأثرت بذلك.
وقالت الدكتورة داليا خلال لقائها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن طول فترة جائحة “كورونا” تسبب في نسيان الطلاب للمعلومات التعليمية وهو ما يسمى بـ”الفاقد التعليمي”.
وأشارت إلى أن أكثر الصفوف التي تأثرت بهذا الأمر هي مراحل التأسيس والتي تتضمن الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، ناصحةً بإجراء عمليات القياس للطلاب بعد العودة الحضورية مع إلغاء حصص النشاط وزيادة القراءة والكتابة لتعويض الفاقد. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنه لا يتطلب من الأسر خلال تجربة التعليم عن بُعد القيام بعملية التدريس لكن يجب عليهم فقط الإرشاد وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم، مشيرةً إلى أن هناك إهمالاً من بعض الأسر خاصة أن عدداً منهم لم يستلموا كتب أبنائهم حتى الآن.
د. داليا الدهلوي – تربوية متخصصة في الطفولة- تتحدث عن “الفاقد التعليمي” للطلاب خلال فترة “التعليم عن بُعد” بسبب الجائحة، وأكثر المراحل التعليمية التي تأثرت #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Wzd1KxZMFL
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 13, 2022
د. داليا الدهلوي – تربوية متخصصة في الطفولة:
في تجربة التعليم عن بُعد لا نريد من الأهل أن يقوموا بعملية التدريس؛ بل نريد منهم الإرشاد وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم.. وبعض أولياء الأمور لم يستلموا كتب أبنائهم إلى الآن#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Y3YApmek28
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 13, 2022