قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الدفء الحاصل حالياً لا يدوم طويلاً وستعود البرودة مجدداً منتصف الأسبوع القادم؛ كون أبرز سمات موسم الشبط هو التذبذب بالأجواء بين البرودة والدفء.
وأضاف الزعاق وفقاً لـ”العربية”، أن مواسم البرد عند العرب هي المربعانية ومدته 40 يوماً، وكذلك الشبط والعقارب وعدد أيامهما 66 يوماً، مبيناً أن أبرد نجوم السنة نجمان هما آخر المربعانية وأول نجوم الشبط.
وأشار إلى أن مراحل البرد لها دلائل سماوية ونباتية، حيث يُشير سقوط أوراق الأشجار واصفرار السماء إلى بداية البرد، وتوقف جريان الماء بغصون الأشجار وزرقة السماء دليل على شدة البرد، وأما ظهور أوراق الأشجار بالنباتات وحمرة السماء دليل على بداية الشدة. وفق “أخبار 24”.
الدفء الحاصل لا يدوم طويلاً
فمنتصف الأسبوع القادم ستعود البرودة مجدداً
وسيمات موسم الشبط (الذي نعيشه الآن) هو التذبذب بالأجواء بين البرودة والدفء
والعامة يقولون :
(شباط ماعلى كلامه رباط)
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 13, 2022