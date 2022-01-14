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جديد المحليات > “الشؤون البلدية” توضح عقوبات 3 مخالفات للأنشطة التجارية.. بينها ممارسة الغسيل بمحلات الاستلام والتسليم
14/01/2022   12:11 م

“الشؤون البلدية” توضح عقوبات 3 مخالفات للأنشطة التجارية.. بينها ممارسة الغسيل بمحلات الاستلام والتسليم

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أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عقوبات ثلاث مخالفات للأنشطة التجارية وبينها مخالفة ممارسة الغسيل بمحلات الاستلام والتسليم.

وبيّنت الوزارة، أن عقوبة مُخالفة ممارسة الغسيل بمحلات الاستلام والتسليم هي الغرامة المالية التي تصل إلى 3 آلاف ريال، ومخالفة عدم إيصال مصدر البخار بالتصريف تصل إلى ألفي ريال، وعقوبة مخالفة استخدام سقف مستعار بتأثر بالرطوبة هي الغرامة بألفي ريال.

ونوهت إلى أن الإجراءات المُصاحبة لتلك المخالفات هي التنبيه قبل إيقاع العقوبة، وتصحيح المُخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون البلدية” توضح عقوبات 3 مخالفات للأنشطة التجارية.. بينها ممارسة الغسيل بمحلات الاستلام والتسليم

جديد المحليات
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