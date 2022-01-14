3 نصائح سريعة عليك اتباعها في حال مخالطة شخص ثبتت إصابته بـ”أوميكرون”

نصحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بعدة إرشادات حول كيفية التصرف في حال مخالطة شخص ثبتت إصابته بمتحور “أوميكرون”.
وأوضحت المراكز، أن أولى تلك النصائح هي عدم التعجل في الاختبار فلا يوجد داعٍ للذعر، لكن أفضل وقت لإجراء الاختبار يكون بعد مرور نحو 5 أيام من التعرض للمُصاب بـ”أوميكرون”.
ولفتت إلى أنه يجب التركيز على الخضوع للحجر الصحي أو العزل وارتداء قناع واقٍ جيد قبل التفكير في إجراء اختبار “كورونا”، مشيرةً إلى أنه يمكن ارتداء الأقنعة الواقية 10 أيام بعد التعامل مع الشخص المُصاب. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الأفضل لمن خالط مصاباً بـ”كورونا” ولم يكن قد تلقى اللقاح، الخضوع للعزل لمدة 5 أيام، مع الاستمرار في ارتداء قناع حول الآخرين لمدة 5 أيام أخرى.