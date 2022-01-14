“الجهني” يوضح الخريطة المطرية المتوقعة حتى غداً السبت.. وأكثر المناطق المتأثرة

أوضح المُختص بشؤون الطقس زياد الجهني، الخريطة المطرية المتوقعة خلال الحالة الجوية التي تشهدها مناطق المملكة حالياً وتتضمن هطول أمطار ابتداءً من أمس (الخميس) وحتى غداً (السبت).
وقال الجهني، إن أكثر المناطق حظاً في تلك الحالة الممطرة هي مناطق القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، مشيراً إلى أن الحالة ستؤثر على المناطق الغربية وأجزاء من الوسطى والشرقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى غداً (السبت)، على أن تكون حالتها غزيرة اليوم الجمعة وغدًا السبت. وفق “أخبار 24”.