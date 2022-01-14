بالفيديو.. شابان يرويان كيف ربحا 47 آيفون و5 ساعات أبل خلال مشاركتهما في ألعاب موسم الرياض

ربح شابان سعوديان 47 جهاز آيفون و5 ساعات أبل وآيباد واحد بعد خوضهما تجربة لعبة رمي الطوق في فعالية ونتر وندرلاند ضمن موسم الرياض.
وأوضح أولاً عبد الملك الشراري، في حديثه لقناة الإخبارية، أن تمرسه على اللعبة يُعد أبرز الأسباب التي مكّنته من الظفر بالجوائز.
وبيّن أنه دفع 600 ريال خلال جميع مشاركاته في التحدي، وأنه تمكن من الفوز بدفع 90 ريالا فقط في كل مرة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، كشف شاب آخر يُدعى على الغامدي عن فوزه بـ 20 جهاز آيفون في ذات التحدي، مبيناً أن التفوق يحتاج إلى تكنيك معين في كيفية التعامل مع اللعبة بحسب الأجواء ووزنة اليد.
فيديو | أحد زوار #ونتروندرلاند: ربحت 27 أيفون في لعبة رمي الطوق ومشاركتي لم تكلفني سوى 600 ريال #موسم_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/ZDypgdu4rm
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 13, 2022