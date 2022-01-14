الفراج: الهلال والشباب والفيصلي تريد استضافة مجموعاتها الآسيوية

كشف الإعلامي الرياضي، وليد الفراج عن رغبة أندية الهلال والشباب والفيصلي، في استضافة مباريات مجموعاتها في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.
وأكد الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد”، أن حامل لقب دوري المحترفين، نادي الهلال وحامل لقب الملك، النادي الفيصلي ونادي الشباب ممثلي المملكة في دور المجموعات تريد استضافة مباريات مجموعاتها في دوري أبطال آسيا.
ويشارك الهلال حامل لقب الدوري والفيصلي حامل لقب بطولة كأس الملك والشباب وصيف الدوري في البطولة القارية فيما يشارك التعاون صاحب المركز الرابع بالدوري في الملحق الاسيوي بديلًا لنادي الاتحاد صاحب المركز الثالث والذي فشل في الحصول على شهادة الرخصة الاسيوية بسبب عدم اجتيازه للمعيار المالي. وفق “أخبار 24”.