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جديد المناطق > بالفيديو.. الغيوم تُعانق برج الساعة بمكة المكرمة في مشهد بديع
14/01/2022   12:18 م

بالفيديو.. الغيوم تُعانق برج الساعة بمكة المكرمة في مشهد بديع

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عانقت الغيوم والسحب المنخفضة، برج الساعة المجاور للحرم المكي الشريف، في مشهد بديع مع انخفاض درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته قناة “الإخبارية”، المشاهد الخلابة للسحب وهي تعانق برج الساعة وتغطي هلال البرج، حيث يزيد قُطر واجهة الساعة على 40 متراً وارتفاعها على 400 متر، ويمكن رؤيتها من جميع أحياء مكة المكرمة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض والمنطقة الشرقية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الغيوم تُعانق برج الساعة بمكة المكرمة في مشهد بديع

جديد المناطق
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