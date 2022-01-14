أمر ملكي بتمديد خدمة نائب أمير حائل لمدة 4 سنوات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا جديدا، بتمديد خدمة نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد، لمدة 4 سنوات.
من جانبه، رفع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته نائباً لأمير منطقة حائل لمدة 4 سنوات.
وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، وبما يجده من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة، ومن وزير الداخلية وأمير منطقة حائل، سائلا الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والنماء. وفق “أخبار 24”.