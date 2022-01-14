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جديد المحليات > “الأرصاد” يحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض قد يصاحبها سيول
14/01/2022   6:53 م

“الأرصاد” يحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض قد يصاحبها سيول

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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، من إمكانية هطول أمطار خلال الساعات القادمة على الرياض.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد الرياض أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 2 من صباح الغد (السبت)، كما من المتوقع أن تُصاحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ بمدى الرؤية وتساقط للبرد والسيول.

وتشمل المواقع المتوقع أن تتأثر بالأمطار، كلًا من الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق ورماح وشقراء وضرما.

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” يحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض قد يصاحبها سيول

جديد المحليات
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