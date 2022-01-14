استعرض استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان، بعض أضرار الشعيرية سريعة التحضير والمُنكهات المستخدمة فيها على صحة الإنسان بشكل عام، والأطفال على وجه الخصوص.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن مادة أكسيد الأثيلين الكيميائية الموجودة في الشعيرية سريعة التحضير، تعد من المواد المنتشرة في الصناعة بشكل عام، حيث تستخدم في تعقيم المصانع وبعض الواد الغذائية ومخازنها والمعدات الطبية والمنظفات.
وأرجع تواجد تلك المادة وهي على شكل غاز كيميائي في الشعيرية سريعة التحضير إلى حاجة “النشاء” للتعقيم للتأكد من خلوها من الحشرات والفطريات، وهو ما قد يستدعي استخدام أكسيد الأثيلين لأغراض تعقيم خط الإنتاج أو المصنع بالكامل. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن الشعيرية سريعة التحضير على صحة الأطفال، أكد العثمان أن تناولها لا يمثل ضررًا في حد ذاته، ولكن احتواؤها على مادة أحادي جلوتامات الصوديوم المنكهة لأكثر من مرة يوميًا، يؤثر بشكل رئيسي على القلب والأعصاب.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أعلنت قبل عدة أيام، أن الشعيرية سريعة التحضير المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة، موضحة أنها تتابع مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة.
فيديو | استشاري تغذية: تناول الأطفال للشعيرية سريعة التحضير أكثر من مرة في اليوم يؤثر على القلب والأعصاب، وهي عبارة عن “نشاء”#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/3ChfHJXMxf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2022
فيديو | استشاري تغذية: تناول الأطفال للشعيرية سريعة التحضير أكثر من مرة في اليوم يؤثر على القلب والأعصاب، وهي عبارة عن “نشاء”#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/3ChfHJXMxf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2022