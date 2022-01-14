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جديد المحليات > بالفيديو.. “وزير الموارد البشرية” يحتفي بقصة نجاح أول مواطنة أقامت مشروعًا للمحاماة في القصيم
14/01/2022   6:52 م

بالفيديو.. “وزير الموارد البشرية” يحتفي بقصة نجاح أول مواطنة أقامت مشروعًا للمحاماة في القصيم

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احتفى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، بإحدى المواطنات التي أقامت مشروعها الخاص للمحاماة.

وقال الراجحي إن النجاح والتميز يأتي بالإصرار، مباركًا للمواطنة نجاح مشروعها، ومتمنيًا لها ولشباب الوطن المزيد من التألق والإبداع.

وأشارت المواطنة صاحبة مشروع المحاماة، وتدعى جميلة بن فهد الأطرم، خلال مقطع مصور نشره وزير الموارد البشرية، إلى أنها وجدت شغفها في المحاماة، مؤكدة على أنها كانت أول محامية مرخصة في منطقة القصيم.

وتابعت بأنها قررت فتح مكتبها الخاص بالمحاماة بعدما حصلت على الرخصة، حيث سألت عن الإجراءات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية، وتواصلت معهم، ثم اجتازت الدورات التي يقدمها البنك، وحصلت على تمويل يقدر بـ 144 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت، أن إجراءات الحصول على التمويل كانت سهلة وميسرة، لافتة إلى أنها بدأت المشروع بمفردها ثم استقطبت بعض المتدربين والمتدربات للعمل في المكتب، مشددة على أن نسبة السعودة لديها في المكتب هي 100%.

بالفيديو.. “وزير الموارد البشرية” يحتفي بقصة نجاح أول مواطنة أقامت مشروعًا للمحاماة في القصيم

جديد المحليات
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