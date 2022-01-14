كأول سعودي يعتلي منصة التتويج.. “يزيد الراجحي” يحقق المركز الثالث في رالي داكار 2022

حقق بطل الراليات الدولي، يزيد الراجحي، المركز الثالث في منافسات رالي داكار السعودية 2022، الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي في المملكة.
وأعرب “الراجحي” عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، كأول سعودي يصعد إلى منصة التتويج، محققاً بذلك إنجازاً تاريخياً للمملكة في أصعب سباق في رياضة المحركات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.
وتوج القطري “ناصر العطية” بلقب رالي داكار في فئة السيارات للمرة الرابعة في مشواره، بعدما سبق أن حقق اللقب في أعوام 2011 و2015 و2019
وحسم “العطية” اللقب في الجولة الثانية عشرة من السباق بين مدينتي بيشة وجدة، ليتفوق في الترتيب العام على الفرنسي سباستيان لوب، والسائق السعودي يزيد الراجحي.
الحمدلله
حققت منصة التتويج بـ #داكار2022 -النسخة الأكبر من حيث المشاركة-كأول سعودي 🇸🇦 يصعد للمنصة .
مسافته الطويلة؛ هانت بمفعول الوطن.
من جغرافيا الوطن لتاريخ الرالي الأشهر عالميا والحمدلله.
أهدي هذا الفوز للوطن الغالي🇸🇦 و على رأسه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. pic.twitter.com/exchQzXVtl
— يزيد محمد الراجحي (@Yazeed_AlRajhi) January 14, 2022
وفق “أخبار 24”.