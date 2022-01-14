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رياضة > كأول سعودي يعتلي منصة التتويج.. “يزيد الراجحي” يحقق المركز الثالث في رالي داكار 2022
14/01/2022   6:51 م

كأول سعودي يعتلي منصة التتويج.. “يزيد الراجحي” يحقق المركز الثالث في رالي داكار 2022

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حقق بطل الراليات الدولي، يزيد الراجحي، المركز الثالث في منافسات رالي داكار السعودية 2022، الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي في المملكة.

وأعرب “الراجحي” عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، كأول سعودي يصعد إلى منصة التتويج، محققاً بذلك إنجازاً تاريخياً للمملكة في أصعب سباق في رياضة المحركات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وتوج القطري “ناصر العطية” بلقب رالي داكار في فئة السيارات للمرة الرابعة في مشواره، بعدما سبق أن حقق اللقب في أعوام 2011 و2015 و2019

وحسم “العطية” اللقب في الجولة الثانية عشرة من السباق بين مدينتي بيشة وجدة، ليتفوق في الترتيب العام على الفرنسي سباستيان لوب، والسائق السعودي يزيد الراجحي.

الراجحي

وفق “أخبار 24”.

كأول سعودي يعتلي منصة التتويج.. “يزيد الراجحي” يحقق المركز الثالث في رالي داكار 2022

رياضة
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